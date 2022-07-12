Минпромторг заявил о наличии запасов лекарств, вакцин и средств защиты от оспы обезьян

В Минпромторге заявили, что в России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян. Сегодня Роспотребнадзор сообщил о первом в стране случае заражения оспой обезьян.

Запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы, в России достаточно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. В министерстве отметили, что в стране налажено производство традиционной вакцины от оспы. Согласно методическим рекомендациям Минздрава, вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85% защиту от вируса оспы обезьян. Параллельно ведутся испытания новой вакцины против оспы.

«В настоящее время Минпромторг России совместно с Роспотребнадзором дополнительно прорабатывает возможность масштабирования при необходимости технологии производства разрабатываемой специалистами Роспотребнадзора вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян», – говорится в сообщении.

Сегодня, 12 июля, Роспотребнадзор сообщил, что в России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший в Санкт-Петербурге изолирован в медицинской организации инфекционного профиля. Контактировавшие с ним находятся под медицинским наблюдением.

Артем Косенок

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