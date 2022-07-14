ВОЗ призывает страны мира вернуть масочный режим

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, сообщает Sky News. Глава организации доктор Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия еще «далека от завершения» и подварианты штамма «омикрон» продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей по всему миру.

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», — заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ при этом отметил, что страны мира в плане заболеваемости «в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».

gxpnews