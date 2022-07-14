Минэкономразвития не может признать аптеки частью системы здравоохранения

Профессиональное сообщество с 2016 года добивается, чтобы аптечные организации были представлены в разделе Q «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг» ОКВЭД (код 86.90). Сейчас в своей деятельности аптеки используют код 47.73 (розничная торговля лекарственными средствами).

Национальная фармпалата и «Опора России» обращались к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внести изменения в ОКВЭД. Минздрав поддержал инициативу, отметив в ответном письме, что «в целях проработки указанного вопроса» запросы о возможности дополнения описательной части кода ОКВЭД 86.90 «деятельность в области медицины прочая» словами «деятельность фармацевтических организаций» или «деятельность в сфере лекарственного обеспечения» направлены в Минэкономразвития и Минпромторг.

Последнее письмо от Минздрава по этому вопросу «Опора России» получила 18 февраля 2022 года, после чего в мае направила уточнения в Минэкономразвития, сообщила «ФВ» исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», вице-президент «Опоры России» Мария Литвинова.

Министерство 4 июля прислало отрицательный ответ на это обращение. «…Учитывая структуру классификатора, а также гармонизацию со Статистической классификацией видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе, торговля в аптеках не может быть отнесена к деятельности в области здравоохранения», — сказано в документе.

Мария Литвинова выразила свое несогласие с ответом Минэкономразвития на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым, прошедшей 12 июля.

Она рассказала «ФВ» об озвученных министру аргументах. При разработке ОКВЭД должны быть проанализированы законодательные акты Российской Федерации. В данном случае вышестоящими актами являются федеральные законы № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья» и № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», пояснила она. В то же время, согласно ст.29 и п.12 ст.2 закона № 323, аптечные организации относятся к системе здравоохранения.

«Это можно рассматривать как неисполнение и нарушение п.4.1.1 Правил стандартизации — ПР 50.1.024-2005, утвержденных приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.12.2005 года, — отметила Литвинова. — Социально значимая роль аптечных организаций сегодня недооценивается, а ведь именно они обеспечивают население жизненно важными и необходимыми лекарственными препаратами».

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем обсуждении внесения изменения в ОКВЭД в рамках рабочей группы, которую будет курировать заместитель министра Татьяна Илюшникова.

Фото: Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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