В мэрии Москвы сообщили о годовом запасе жизненно необходимых препаратов

Мэрия Москвы сообщила, что уже в апреле в столице был сформирован годовой запас по основным категориям жизненно необходимых препаратов. За шесть месяцев в городе обеспечили более 7 млн рецептов на бесплатные лекарства.

В Москве сформирован годовой запас по основным категориям жизненно необходимых препаратов. Поставки идут по плану в соответствии с графиком. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Система закупок давно и эффективно работает даже с учетом имеющихся внешних обстоятельств. Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке. Каких-либо ограничений при выписке льготных рецептов нет», – отметила она.

Она также добавила, что за первые шесть месяцев жители столицы получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 млрд руб. При этом аптеками было обеспечено около 7,3 млн рецептов.

В начале апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об обеспеченности лекарствами для льготников на год вперед. Их хватит на срок от пяти до 12 месяцев, заверили в ведомстве.

Артем Косенок

pharmvestnik