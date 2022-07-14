Генеральный директор компании Agios уходит в отставку

Генеральный директор компании Agios, производящей препараты против редких заболеваний, уйдет в отставку. На ее место назначат бывшего руководителя из Alexion.

Генеральный директор компании Agios, производящей препараты от редких заболеваний, Джеки Фаус планирует уйти в отставку. Об этом сообщает BioPharmaDive.

С 8 августа Фаус перейдет на пост председателя совета директоров Agios. Ее сменит Брайан Гофф, который еще недавно возглавлял отдел коммерческих и глобальных операций в Alexion Pharmaceuticals до того, как AstraZeneca приобрела компанию за 39 млрд долл.

Фаус заняла должность генерального директора в начале 2019 года. С этого момента Agios начала превращаться из компании, разрабатывающей методы лечения рака и редких заболеваний, в компанию, специализирующуюся исключительно на последних. В апреле 2021 года Agios завершила продажу своего бизнеса по производству лекарств от рака за 1,8 млрд долл. Servier, в сделку вошли два продукта под названием Idhifa и Tibsovo.

«Если бы вы спросили меня в 2019 году, где, по моему мнению, будет Agios в 2022 году, я бы, вероятно, не дала такого ответа. Но там, где мы сейчас, все действительно хорошо», — заявила Фаус в недавнем интервью.

Agios уже запустила первый препарат для лечения дефицита пируваткиназы. Это редкое генетическое заболевание, которое вызывает разрушение эритроцитов и приводит к анемии. FDA выдало одобрение на Pyrukynd, и сейчас компания работает на тем, чтобы лекарственное средство разрешили для использования при двух других заболеваниях крови: серповидно-клеточной анемии и талассемии.

За первые три месяца этого года выручка Agios от Pyrukynd составила 832 тыс. долл. Но на поле серповидно-клеточной анемии и талассемии компания может столкнутся с конкуренцией со стороны таких компаний, как Novartis, Vertex, CRISPR Therapeutics и Bluebird bio.

Фото: www.agios.com

Николай Соколов

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