Россия поставит вакцины против ящура в Индонезию в ближайшее время

Директор подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Роман Рыбин провел 12 июля переговоры с деловыми кругами Индонезии по вопросу организации поставок в страну вакцины против ящура производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Во встрече также приняли участие представители министерства сельского хозяйства РФ в Индонезии.

В ходе переговоров был подписан договор о поставках противоящурных вакцин производства Федерального центра охраны здоровья животных. Отгрузка препаратов запланирована в ближайшее время.

Кроме того, индонезийской стороне будет оказана консультация и научное сопровождение специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В конце апреля 2022 года в Индонезии была зафиксирована первая вспышка ящура, в связи с чем иностранные коллеги обратились к ученым Россельхознадзора с экстренным запросом на оказание научно-технической помощи. В середине июня 2022 года Индонезия запустила общенациональную программу вакцинации скота. Количество крупного рогатого скота, зараженного ящуром, выросло в стране до более чем 151 тыс. голов.

gxpnews