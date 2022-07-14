В России разрабатывают векторную вакцину против оспы обезьян

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводит испытания векторной вакцины против оспы обезьян, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главного внештатного детского аллерголога-иммунолога Министерства здравоохранения Московской области Андрея Продеуса.

«Сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, – это только „Вектор”. И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», – пояснил Продеус. По его словам, новая вакцина «находится чуть ли не на третьей фазе клинических испытаний».

Специалист напомнил, что отдельной вакцины против оспы обезьян нет. Но предыдущие научные работы доказали, что люди, вакцинированные от обычной (черной) оспы, имеют также иммунитет и защиту от оспы обезьян.

12 июля стало известно, что в России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у мужчины, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью.

gxpnews