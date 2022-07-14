RNC Pharma сообщила о преодолении последствий кризиса по поставкам фармсубстанций

Аналитики RNC Pharma сообщили, что по итогам мая поставки фармсубстанций в России полностью преодолели последствия кризиса. Динамика относительно аналогичного периода прошлого года при проведении расчетов в рублях достигла 7,4%.

Общий объем поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию по итогам периода с января по май 2022 года составил 91 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода прошлого года при проведении расчетов в рублях достигла 7,4%. Натуральные объемы росли значительно быстрее, при расчетах в тоннах долгосрочная динамика зафиксирована на уровне 16,7%. Всего с начала года было ввезено 8,6 тыс. тонн фармсубстанций, сообщили аналитики RNC Pharma.

Такие результаты в основном были обеспечены итогами работы участников внешнеэкономической деятельности по итогам мая. К этому месяцу в целом были решены логистические проблемы, с которыми российский рынок столкнулся на ранних стадиях кризиса, и поставки вошли в рабочий режим, но в рамках новой логистической реальности. Натуральный объем поставок АФИ относительно мая прошлого года вырос на 8% (в тоннах) и показал 49%-ный прирост при проведении расчетов в рублях. Нельзя сказать, что это был рекордный результат – итоги февраля с точки зрения динамики поставок были более внушительными. Однако в целом аналитики отмечают завершение острой фазы кризиса.

Общее количество стран отправления фармсырья по итогам мая тоже практически вернулось к нормальным показателям, отгрузки велись из 30 регионов, всего на 2 меньше, чем годом ранее. Правда, роль конкретных направлений за год кардинально изменилась. Так, относительно мая 2021 года в 23,6 раза (в тоннах) выросли поставки через Литву, основной объем тут обеспечил омепразол, поставляемый транзитом из Индии. Чехия нарастила отгрузки в 5,9 раза, в основном за счет декстрозы и сорбитола, произведенного во Франции. Еще один результат обеспечила Австрия (рост в 4,5 раза) за счет поставок депротеинизированного гемодеривата крови телят, причем в данном случае речь идет не о транзите: продукт производится на территории страны.

Наиболее заметное сокращение поставок отмечено из Польши (-80%) и Индии (-63%), в отношении последней сильно сократились объемы прямых поставок. Отправители пытаются работать через третьи страны, в частности наращивают отгрузки через Германию, Литву, Нидерланды и т.д., но все же докризисных показателей достичь пока не удается.

В TOP20 МНН АФИ, лидирующих с точки зрения денежного объема отгрузок по итогам января — мая, максимальную динамику и лидирующие позиции заняли осимертиниб (рост в 3,5 раза в рублях), дапаглифлозин (в 2,4 раза) и бисопролол (в 2,2 раза). Первые две позиции поставлялись в интересах российского подразделения «АстраЗенека», локализованного в Калужской области. Ввозом бисопролола занимались восемь российских компаний, но основной объем отгрузок и соответственно динамику обеспечил «Мерк», который локализовал выпуск препарата «Конкор» на мощностях предприятия «Нанолек» в Кировской области.

В натуральном выражении максимальный прирост по итогам пяти месяцев текущего года вновь демонстрирует «Лактулоза» (рост в 33,4 раза в тоннах) – за счет локализации производства препарата «Дюфалак» на мощностях «Верофарма». Второй результат в топе показывает «Диосмин» (в 7 раз), в основном за счет поставок в интересах «Биннофарм групп». Заслуженное третье место принадлежит пирацетаму: отгрузки выросли в 2,9 раза, основной объем закупил «Озон».

Артем Косенок

pharmvestnik