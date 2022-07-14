MSD и Orion разработают препарат для терапии рака предстательной железы

Финская Orion и американская Merck & Co (известна как MSD за пределами США и Канады) 13 июля объявили о сотрудничестве по разработке препарата ODM-208, исследуемого в качестве терапии рака предстательной железы. Общая сумма сделки не раскрывается. Финская Orion и американская Merck & Co (известна как MSD за пределами США и Канады) 13 июля объявили о сотрудничестве по разработке препарата ODM-208, исследуемого в качестве терапии рака предстательной железы. Общая сумма сделки не раскрывается.

По условиям соглашения MSD выплатит Orion $290 млн в качестве авансового платежа. Из этой суммы Orion признает порядка $220 млн в качестве собственного дохода, оставшиеся $70 млн компания намерена вложить в разработку ODM-208. Orion будет отвечать за проведение клинических исследований препарата.

Кроме того, по условиям сделки MSD может претендовать на эксклюзивную лицензию на созданный в ходе сотрудничества препарат. В таком случае американская фармкомпания должна будет покрыть расходы Orion на разработку и коммерциализацию ODM-208. В случае одобрения препарата FDA или EMA MSD будет обязана выплачивать финской фармкомпании роялти с его продаж.

Потенциальная сумма сделки не раскрывается, однако отмечается, что она будет очень выгодной для Orion.

Orion Corporation – финская фармкомпания, основанная в 1917 году. Штаб-квартира компании располагается в городе Эспо (Финляндия). Организация специализируется на производстве витаминов и лекарств для терапии диабета, препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, антикоагулянтов и диуретиков, а также диагностических тестов. Выручка компании за 2020 год составила $1,05 млрд.

Осенью 2021 года MSD объявила о приобретении американской биофармацевтической компании Acceleron Pharma, специализирующейся на респираторных заболеваниях и болезнях крови. Сумма сделки составила $11,5 млрд.