Endo может подать заявление о банкротстве

Компания Endo может подать заявление о банкротстве в попытке реструктурировать свой долг, связанный с исками из-за опиоидного кризиса.

Endo рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, пишет The Wall Street Journal. Это может быть сделано для реструктуризации долга на сумму более 8 млрд долл. Компанию обвиняют в содействии эпидемии опиоидной зависимости, к ней поданы тысячи исков.

Endo урегулировала часть из примерно 3500 судебных исков, с которыми против нее выступили государственные и местные органы власти, а также поставщики медицинских услуг. Но большинство судебных дел до сих пор остаются неулаженными. Компания отрицает правонарушения, связанные с распространением опиоидного препарата Opana, продажи которого были прекращены в 2017 году.

Группа держателей облигаций в прошлом месяце публично призвала Endo не подавать заявление о банкротстве, заявив, что ряд возможных сделок, таких как обмен облигациями, позволят Endo реструктурировать свои обязательства.

Endo отказывается от комментариев. Главный исполнительный директор компании Блейз Коулман заявил в мае, что компания пытается достичь урегулирования с истцами по связанным с опиоидами делам. При этом он отметил, что компания изучает стратегические альтернативы, которые позволили бы ей «двигаться вперед, если она не сможет заключить такую сделку».

Другие фармацевтические компании, в том числе Purdue Pharma и Mallinckrodt, обратились к американским властям за защитой от банкротства. Эти меры также связаны с судебными процессами по опиоидам.

Николай Соколов

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