«Инвитро» начал продажу сертификатов на лабораторные исследования через салоны сотовой связи

Холдинг «Инвитро» начал продажи интегрированных сервисов для наблюдения за показателями организма в розничной сети оператора сотовой связи «МегаФон». На первом этапе клиенты смогут приобрести сертификаты на одну из четырех программ (среди анализов – панели от общего клинического анализа крови до определения уровня холестерина, глюкозы, витаминов, гормонов щитовидной железы и других), затем список будет расширен до девяти. С апреля 2021 года холдинг в ходе пилотного проекта в сети «М.Видео-Эльдорадо» продал 78 тысяч сертификатов. По оценке Аналитического центра Vademecum, объем продаж услуг составил более 70 млн рублей. Холдинг «Инвитро» начал продажи интегрированных сервисов для наблюдения за показателями организма в розничной сети оператора сотовой связи «МегаФон». На первом этапе клиенты смогут приобрести сертификаты на одну из четырех программ (среди анализов – панели от общего клинического анализа крови до определения уровня холестерина, глюкозы, витаминов, гормонов щитовидной железы и других), затем список будет расширен до девяти. С апреля 2021 года холдинг в ходе пилотного проекта в сети «М.Видео-Эльдорадо» продал 78 тысяч сертификатов. По оценке Аналитического центра Vademecum, объем продаж услуг составил более 70 млн рублей.

На первом этапе клиенты смогут выбрать любую из четырех программ – «Проверьте здоровье АСАП» (ежегодная профилактика и скрининг), «На спорте» (базовый профиль), «Невидимая поддержка» (витамин D) и «Будет легче» (подготовка к диете). Затем перечень продуктов будет расширен пятью новыми программами: анализы на количественные антитела к SARS-COV-2 класса G (IgG), липидный профиль, шесть тестов на инфекции, передающиеся половым путем, анализы гормонов щитовидной железы и маркеров диабета.

Стоимость каждого сертификата составит от 650 до 3 490 рублей, их можно будет приобрести как для себя, так и в виде подарочного сертификата, пройти обследование по нему можно будет в любом из 1 700 медицинских офисов «Инвитро».

Директор по продажам группы компаний «Инвитро» Филипп Сапронов оценивает опыт работы с розничной сетью сотового оператора как «перспективный». По его словам, первые недели продаж показали высокий интерес к продукту.

В апреле 2021 года «Инвитро» запустил партнерский проект по продаже сертификатов на лабораторные исследования в розничной сети «М.Видео-Эльдорадо». Как сообщили Vademecum в компании, всего за это время было реализовано 78 тысяч сертификатов. По оценке Аналитического центра Vademecum, объем реализованных услуг по сертификатам составил не менее 70 млн рублей.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. Всего холдинг объединяет 1,7 тысячи медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов, ежедневно компания выполняет около 1 млн исследований. Выручка «Инвитро» в 2021 году превысила 38 млрд рублей.

В июне 2020 года компания запустила в продажу продукты под собственным брендом – питьевую воду «H2O проверено INVITRO», влажные салфетки, антисептические спреи и гели, таблетницы, набор лейкопластырей, а также наборы для самостоятельного тестирования. В апреле 2021 года «Инвитро» и «Сбер Еаптека» начали совместный проект по открытию в медицинских офисах лабораторного холдинга аптечных точек по розничной продаже лекарств и медизделий. Год спустя «Инвитро» начал продавать биологически активные добавки под собственной торговой маркой.

Фото: Игорь Кащенитов/t.co/EdlUNadGQx

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