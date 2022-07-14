Американских врачей призвали указывать в рецептах показания для назначения метотрексата

В США на фоне ограничения права на прерывание беременности появилась практика отказов в назначении препарата с МНН метотрексат, применяемого для терапии аутоиммунных и онкологических заболеваний. Причина – это лекарственное средство может также использоваться для проведения абортов. В США на фоне ограничения права на прерывание беременности появилась практика отказов в назначении препарата с МНН метотрексат, применяемого для терапии аутоиммунных и онкологических заболеваний. Причина – это лекарственное средство может также использоваться для проведения абортов.

По словам пациентов, оказавшихся в такой ситуации, в настоящее время в аптеках им отказывают в предоставлении метотрексата. Отмечается, что «фармацевты неохотно выдают его, и ревматологи неохотно назначают его, потому что боятся попасть в тюрьму».

В США среди пациентов, принимающих препараты с МНН метотрексат, на женщин приходится около 2%. Всего эти лекарства показаны 5 млн американцев.

Также врачи опасаются, что не смогут назначать женщинам с системной красной волчанкой препараты с МНН микофенолат и циклофосфамид по той же причине, что и лекарственные средства на основе метотрексата. Все они обладают фетотоксическим действием, то есть могут сказываться на жизнеспособности плода.

Параллельно американские активисты ищут способы обойти запрет на аборты. Например, в штате Калифорния на прошлой неделе предложили открывать клиники для проведения абортов в Мексиканском заливе, чтобы граждане тех штатов, где запрещена процедура, могли ею воспользоваться. Проведенный аборт будет считаться легальным, так как клиника будет располагаться на борту судна в федеральных водах и на нее не будет распространяться действие законов штатов.

В конце июня 2022 года Верховный суд США отменил решение, принятое в 1973 году по делу «Роу против Уэйда». Оно утверждало право женщин на аборты на конституционном уровне. Отмена документа привела к тому, что штаты теперь могут самостоятельно разрешать, ограничивать или запрещать проведение абортов.

Президент США Джо Байден не согласился с позицией суда. Он заявил, что таким образом под угрозой оказалось здоровье американок. Байден поручил Министерству здравоохранения и социальных служб обеспечить доступность противозачаточных препаратов. Многие американские селебрити и политики, в том числе жена экс-президента США Барака Обамы Мишель, инфлюенсер Ким Кардашьян, певицы Мадонна и Билли Айлиш тоже выступили против запрета, а в стране началась волна митингов.

В настоящее время в штатах Кентукки, Луизиана, Миссури, Южная Дакота уже действуют законы, по которым аборты запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования. В Оклахоме разрешено прерывать беременность, наступившую при таких обстоятельствах. В Техасе в настоящее время действует временный запрет на аборты. Полностью он вступит в силу в конце июля. Во Флориде запретили проводить аборты после 15-й недели беременности. В штате Миссисипи действует частичное ограничение на проведение этой процедуры. В течение месяца запрет или ограничение на аборты также вступят в силу в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте.

После оглашения решения Верховного суда мобильные приложения по отслеживанию менструальных циклов и беременности стали скрывать или удалять данные пользовательниц, так как разработчики опасаются, что личную информацию женщин могут использовать против них в тех штатах, где аборты запрещены. Представители телемедицинских компаний США отметили резко возросший спрос от женщин на покупку таблеток для прерывания беременности. Американский онлайн-ритейлер Amazon и аптечные сети CVS и Rite Aid ввели ограничение на продажу средств экстренной контрацепции.