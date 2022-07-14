Минсельхоз представил перечень ветпрепаратов и порядок отпуска их по рецепту

Минсельхоз предложил разработать правила назначения ветеринарных препаратов по рецепту. Документ устанавливает порядок назначения таких препаратов, перечень лекарств, в том числе антимикробных, которые теперь будут назначаться только по рецепту, а также форму рецептурного бланка и порядок его оформления. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В новом приказе прописан перечень антибактериальных, противопаразитарных, гормональных, сердечно-сосудистых, противоэпилептических и седативных средств, а также нейролептиков и анестетиков, которые будут отпускаться только по рецепту. Документ будет действовать вместо нынешнего приказа министерства, вступившего в силу с 1 сентября 2021 года.

Как ожидается, новый приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

Артем Косенок

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