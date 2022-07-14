В Астрахани экс-гендиректору дистрибьютора грозит срок за поставку незарегистрированных медизделий

Заместитель прокурора Астраханской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медизделий) в отношении бывшего гендиректора дистрибьютора, в июле 2020 года поставившего Минздраву региона анализаторы газов крови на общую сумму 7,6 млн рублей. По версии следствия, изделия оказались незарегистрированными. Теперь обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Заместитель прокурора Астраханской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медизделий) в отношении бывшего гендиректора дистрибьютора, в июле 2020 года поставившего Минздраву региона анализаторы газов крови на общую сумму 7,6 млн рублей. По версии следствия, изделия оказались незарегистрированными. Теперь обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщает прокуратура региона, в июле 2020 года руководитель коммерческой организации поставила областному Министерству здравоохранения восемь медицинских изделий (анализаторы газов крови на общую сумму 7,6 млн рублей), которые оказались не зарегистрированными на территории РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, а дело передано в Советский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу.

Фигурантка дела не называется. По данным ЕИС в сфере закупок, в мае 2020 года Минздрав Астраханской области подписал контракт на поставку восьми анализаторов газов крови стоимостью 950 тысяч рублей каждый с ООО «Галатек». На тот момент компанию возглавляла Галина Зорина.

Поставка сопровождалась накладной, в которой указана спефицикация анализаторов – EasyBloodGas с принадлежностями производства компании Medica Corporation, США. В России регудостоверением на медизделие владеет ЗАО «Аналитика». В июле 2020 года медизделия были приняты без замечаний, следует из акта приемки, подписанного заместителем министра здравоохранения региона Еленой Ивановой. После этого контракт был оплачен в полном объеме.

Ранее, в мае 2022 года, Ленинский районный суд Астрахани приговорил к срокам от 3,5 до 6 лет колонии шестерых сотрудников двух компаний по поставке медицинских изделий по похожему делу: по данным следствия, в августе и октябре 2020 года они поставили Минздраву Астраханской области непригодные для использования защитные халаты на общую сумму 92,9 млн рублей. В ноябре 2021 года контракты были расторгнуты в одностороннем порядке из-за «поставки товара ненадлежащего качества», совершенной в апреле 2021 года. Объем исполненных обязательств составил 4,38 млн и 80,2 млн рублей.

К ответственности были привлечены и чиновники регионального Минздрава – бывшая замминистра здравоохранения Елена Иванова, ответственная за приемку некондиционных медизделий, в июне 2022 года была приговорена к 1,3 года исправительных работ.