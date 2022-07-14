Минздрав: европейские фармкомпании намерены продолжать бизнес в России

Европейские фармацевтические компании заявили о намерении продолжать бизнес в России, включая поставки и производство лекарств и медицинского оборудования, а также сервисное обслуживание. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Представители Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора, руководители профильных департаментов Минздрава в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ответили на вопросы членов ассоциации. В свою очередь представители иностранных компаний отметили, что намерены продолжать бизнес в России, включая поставки и производство лекарств и медицинского оборудования, сервисное обслуживание», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Участники встречи обсудили вопросы обращения медизделий и лекарственных препаратов (ЛП) на территории РФ, организации госзакупок, регулирования цен на ЛП и бесперебойности поставок, отметили в Минздраве.

Как подчеркнул глава министерства Михаил Мурашко, обеспечение доступности лекарств – одна из приоритетных государственных задач.

Названы сильнее всего пострадавшие от санкций поставщики по версии RNC Pharma.

gxpnews