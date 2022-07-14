Великобритания отстала от ЕС и США в одобрении инновационных лекарств

После выхода из ЕС (Brexit) Великобритания отстала от Евросоюза и США в лицензировании инновационных лекарств и методов лечения в связи с уменьшением рынка и бюрократическими препонами в работе Национальной службы здравоохранения (NHS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

По информации специалистов, в Великобритании в прошлом году одобрили 35 новых лекарств, а в ЕС и США – 40 и 52 соответственно. При этом на Соединенное Королевство приходится всего 2,4% мировых расходов на медобслуживание по сравнению с 22% в Евросоюзе.

Великобритания вследствие Brexit покинула Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Теперь она полагается на собственного регулятора – Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

Но такие перемены обернулись дополнительными бюрократическими препятствиями для международных фармкомпаний, обязанных ждать одобрения EMA до подачи заявки в британский регулирующий орган.

Тем не менее в MHRA заявили, что во время пандемии они первыми одобрили вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

gxpnews