Минздрав предложил лишить экспертный совет «Круга добра» функций по оценке заявок из регионов

Министерство здравоохранения предложило лишить экспертный совет фонда «Круг добра» полномочий по оценке заявок о закупках лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации (ТСР), поступающих из регионов. Такие изменения содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Что предлагают

Проект вносит изменения в несколько документов, в том числе в Постановление Правительства РФ № 769 от 21.05.2021 «Об утверждении Правил обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо группам таких детей».

Согласно текущей редакции, экспертный совет фонда в течение 14 дней после получения заявки должен не только проверить ее на соответствие перечню заболеваний, перечню категорий детей и перечням для закупок, но также оценить наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний, включая признание пациентов с хроническими неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями нуждающимися в оказании паллиативной медпомощи.

Новая редакция постановления исключает такую функцию экспертного совета. Согласно предложенному порядку, после поступления заявки фонд будет сверять документы детей с перечнями, и при совпадении правление фонда будет утверждать списки на обеспечение.

У экспертного совета останутся функции по рассмотрению заявок на «сложные виды медицинской помощи».

Согласно годовому отчету фонда за 2021 год, из 2085 детей, обеспеченных фондом, 2058 получали лекарства или медизделия, и только 27 детей со злокачественными заболеваниями крови и кроветворных органов и с тяжелыми незлокачественными болезнями крови и врожденным иммунодефицитом получили специализированную медицинскую помощь. Все в ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава.

Оценка

«С одной стороны, в таком подходе может быть определенная логика: если врачебная комиссия или консилиум федеральной медицинской организации приняли решение о необходимости определенной терапии, то как экспертный совет, состоящий не только из врачей, может переоценить наличие показаний/противопоказаний», — рассуждает независимый эксперт по госзакупкам Алексей Федоров. С другой стороны, это противоречит положениям указа президента о создании фонда.

«Президентом определен конкретный функционал экспертного совета, объединяющего медицинских экспертов и общественников, и новый проект постановления правительства кажется не в полной мере соответствующим концепции, заложенной в указе», — считает эксперт.

По мнению Минздрава, изменение процесса одобрения препаратов для пациентов «Круга добра» позволит сделать процедуру их лекарственного обеспечения более быстрой и прозрачной. Об этом «ФВ» сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», лечение назначается лечащим врачом или специально собранным консилиумом, при этом экспертный совет фонда таковым не является. Таким образом проект постановления приводит процедуру лекарственного обеспечения детей по линии фонда «Круг добра» в соответствие с федеральным законодательством, делает ее более простой, быстрой и прозрачной, ориентированной целиком на интересы маленьких пациентов», — сказал Кузнецов.

Мнение фонда

Экспертный совет позволяет рационально формировать закупки, так как в фонд поступает немало заявок с неполной документацией или с некорректно подобранной дозировкой, рассказал председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко. «Бывали случаи, когда поступали заявки даже без указания имени пациента, не говоря уже об отсутствии обязательного заключения врачебной комиссии и других документов», — отметил глава фонда.

По его словам, фонд уже открыл прием заявок на обеспечение лекарственными препаратами на 2023 год, поэтому сейчас в неделю в фонд поступает от 200 до 500 заявок. Экспертный совет обрабатывает их на еженедельных заседаниях. «Причем обсуждение может длиться часами, так у экспертов могут разойтись мнения относительно назначения конкретного препарата или его дозировки. При этом речь идет о закупке лекарств стоимостью в десятки миллионов рублей», — добавил Ткаченко.

Согласно уставу фонда, в экспертный совет входят главные внештатные специалисты Минздрава, представители научных, образовательных, медицинских организаций, общественных организаций в сфере защиты прав пациентов, медицинских профессиональных НКО, их ассоциации, а также общественных и религиозных организаций.

Предложенные изменения вряд ли позволят сократить сроки рассмотрения заявок, так как, вероятнее всего, при малейших ошибках в заявке или сомнениях фонда в обоснованности назначения препарата региону будут отказывать, и процесс одобрения такой заявки только затянется, объясняет Ткаченко. «Предложения, которые касаются изменения роли именно экспертного совета фонда, не помогут ни сократить сроки принятия решений, ни обеспечить на высоком уровне прозрачность их принятия», — считает Ткаченко.

Фонд направил в Минздрав собственные предложения о необходимых изменениях в его работе. «ФВ» с ними ознакомился. В частности, «Круг добра» предложил расширить возможности экспертного совета по привлечению к работе экспертов узкого профиля по конкретным заболеваниям. Список редких заболеваний, по которым фонд оказывает помощь, сейчас включает 55 заболеваний, в том числе и те, которые насчитывают очень маленькое количество пациентов, указали в фонде.

Новые полномочия

В то же время проект постановления, подготовленный Минздравом, наделяет экспертный совет новыми полномочиями: правом принимать решения о формировании резерва препаратов, медизделий и ТСР, а также выносить рекомендации по совершенствованию оказания медицинской помощи. Но, согласно документу, такие решения будут приниматься не инициативно, а только с подачи правления или самого фонда, пояснил Федоров.



Фото: фондкругдобра.рф

Маргарита Грошева

pharmvestnik