Госдума разрешит регионам централизованно закупать лекарства

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий регионам централизованно закупать лекарства. Такая мера работает в отдельных субъектах, и благодаря этому там почти отсутствуют отсроченные рецепты, просроченные препараты, дефицит фармпродукции и расходных материалов, отмечают авторы документа.

Госдума разрешит регионам централизованно закупать лекарственные препараты. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении. Изменения предлагается внести в ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ № 360 от 02.07.2021 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект внесли на рассмотрение ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Как отмечают авторы законопроекта, отдельные регионы (Татарстан, Чувашия, Архангельская, Нижегородская, Калужская области и т.д.) пользуются таким правом, в том числе для обеспечения своих потребностей в лекарствах и медизделиях через подведомственные или принадлежащие им предприятия, которых определяют единственным поставщиком. В таких субъектах практически отсутствуют отсроченные рецепты, просроченные препараты, дефицит фармпродукции и расходных материалов.

Такая модель лекарственного обеспечения показала высокую эффективность в период пандемии COVID-19, когда необходимые средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия закупались и доставлялись предельно оперативно. Также был сформирован и поддерживался необходимый централизованный запас препаратов и изделий для лечения.

При этом возможность закупки субъектами у единственного поставщика с 1 июля 2023 года отменяется согласно ранее принятому закону. Поэтому документ предлагает предоставить государственным и муниципальным учреждениям право закупать лекарственные средства, иммунобиологические препараты, специализированные продукты лечебного питания, медицинские изделия, средства для дезинфекции, медицинское оборудование и расходные материалы к нему, а также услуги по хранению и доставке соответствующих товаров, по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования у государственного унитарного предприятия региона либо акционерного общества, 100% акций которого принадлежат субъекту.

Артем Косенок

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