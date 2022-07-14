MSD и Orion разработают препарат от рака простаты

MSD вложится в совместную с Orion разработку препарата против рака простаты. Сумма сделки составит почти 300 млн долл.

MSD (В США и Канаде — Merck&Co) вложит 290 млн долл. в совместную с компанией Orion разработку и маркетинг препарата от рака простаты, пишет PharmaPhorum. Условия соглашения по ODM-208 позволяют расширить его до полной глобальной лицензии для MSD. В таком случае к сделке добавятся несколько регуляторных и коммерческих этапов, выполнение которых может привести к дополнительным выплатам Orion. Более подробные финансовые детали не разглашаются.

Препарат ODM-208 представляет собой ингибитор синтеза стероидов. Он нацелен на фермент под названием цитохром P450 11A1 (CYP11A1), который играет центральную роль в производстве стероидов из холестерина в организме, включая андрогены, которые могут стимулировать развитие рака простаты.

По данным MSD, в настоящее время препарат проходит II фазу испытаний для лечения пациентов с метастатическим резистентным к кастрации раком предстательной железы.

«Нацеливание на CYP11A1 представляет собой убедительный метод подавления выработки стероидных гормонов, — заявил глава исследовательских лабораторий MSD Дин Ли. — Мы считаем, что ODM-208 может дополнить нашу существующую программу лечения рака предстательной железы».

MSD также работает с Seagen над разработкой лекарственного средства ladiratuzumab vedotin — как отдельно, так и в комбинации с «Китрудой» — для лечения рака предстательной железы, а также других солидных опухолей. На прошлой неделе «ФВ» сообщал, что MSD может купить Seagen за 40 млрд долл.

Николай Соколов

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