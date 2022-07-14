Эксперты ВОЗ назвали опасные для лечения COVID-19 препараты

Эксперты ВОЗ высказались против использования некоторых препаратов для лечения COVID-19. Речь идет об антидепрессанте флувоксамине и средстве от подагры колхицине.

Группа экспертов, консультирующих Всемирную организацию здравоохранения, опубликовала в медицинском журнале BMJ данные об опасности некоторых средств при лечении COVID-19. Они считают, что антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин потенциально могут причинить вред пациентам.

Специалисты отмечают, что не следует использовать эти препараты при легкой форме инфекции, поскольку не существует доказательств их эффективности. Про пациентов с тяжелой формой заболевания никаких уточнений не дается.

Эксперты пишут, что рассмотрели данные трех рандомизированных контролируемых испытаний с участием более 2 тыс. пациентов для флувоксамина и семи испытаний с 16 тыс. пациентов для колхицина.

Группа отметила, что ни в одном из исследований не участвовали дети, поэтому к ним эти рекомендации вряд ли можно применять. Однако они не видят причины, по которой дети с COVID-19 могли бы по-другому реагировать на лечение флувоксамином или колхицином.

Флувоксамин используется при депрессии и обсессивно-компульсивных расстройствах и назначается уже почти 30 лет. В октябре прошлого года в журнале Lancet Global Health было опубликовано исследование, доказывавшее, что препарат немного снижает риск госпитализации при COVID-19.

Ранее ВОЗ рекомендовала использовать при лечении заболевания нирматрелвир и ритонавир. Также организация дала рекомендации по использованию сотровимаба, ремдесивира и молнупиравира для пациентов из группы высокого риска с нетяжелыми формами COVID-19.

Николай Соколов

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