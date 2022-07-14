FDA одобрило четвертую вакцину от COVID-19

FDA одобрило вакцину против COVID-19 от Novavax для взрослых пациентов. Ранее правительство США уже заказало 3,2 млн доз препарата.

Американский регулятор FDA одобрил вакцину Novavax против COVID-19 для взрослых пациентов, пишет Reuters. Препарат стал четвертой вакциной от коронавируса, разрешенной в США после продуктов Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее на этой неделе правительство США заявило, что закупило 3,2 млн доз вакцины Novavax. Они будут доступны населению после того, как компания завершит все проверки качества.

Вакцина Novavax уже доступна более чем в 40 странах. Она основана на технологии белковых субъединиц. Novavax надеется охватить примерно 27 млн взрослых американцев, которые еще не вакцинировались. Особенно компания рассчитывает на тех, кто не хочет вакцинироваться препаратами, которые основаны на технологии мРНК.

На текущий момент более двух третей населения США полностью вакцинированы препаратами от Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

В Европейском союзе Novavax распределила уже более 12,6 млн доз вакцины, однако с момента запуска препарата в декабре там было введено только около 242 тыс. доз. Это вынудило компанию сосредоточить внимание на других рынках.

Novavax подала заявку на одобрение вакцины в США в конце января, почти на год позже, чем она планировала изначально. Причиной задержки стали проблемы с разработкой и производством.

Николай Соколов

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