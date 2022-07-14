Минздрав подтвердил отсутствие требований к подготовке и стажу для ответственного за качество

Минздрав подтвердил пробел в нормативном регулировании требований к подготовке и стажу для ответственного за качество на фармацевтическом складе. Профиль его образования необходимо закрепить в руководстве по качеству.

Минздрав ответил на запрос «ФВ» о требованиях к подготовке и стажу ответственного за качество лица на складе и в аптеке. Требования к квалификации и опыту работы лица, назначенного ответственным за качество, нормативными правовыми актами не регламентируются, сообщила пресс-служба ведомства.

С 1 сентября меняются требования для получения фармацевтической лицензии. Теперь для ее получения вместо документов на руководителя фарморганизации заявитель должен представить документы на ответственного по качеству.

Как выяснил «ФВ», требования к образованию и опыту работы такого лица в законодательстве отсутствуют. Надлежащая дистрибьюторская практика в этом вопросе ссылается на нормы государств — членов ЕАЭС. В России пока такие требования не установлены.

В ведомстве также напомнили, что по правилам GDP профиль образования ответственного за качество должен быть закреплен в руководстве по качеству дистрибьютора лекарств.

Таисия Кубрина

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