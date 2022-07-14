Alnylam снова подала иски против Pfizer и Moderna из-за нарушения патентных прав

Американская Alnylam Pharmaceuticals подала иски против Pfizer и Moderna в федеральный суд Делавэра по поводу нарушения патента, сообщает Reuters. В исках говорится, что системы доставки матричной РНК антиковидных вакцин обеих компаний нарушают патент Alnylam на технологию липидных наночастиц (LNP) для доставки генетического материала в клетки человека.

В этом году несколько биотехнологических компаний подали патентные иски по поводу технологии LNP в вакцинах Pfizer и Moderna против COVID-19. Компания Alnylam из американского Кембриджа ранее уже подавала в суд на Pfizer и Moderna за предполагаемое нарушение патента на LNP. При этом в Alnylam отмечали, что не намерены предпринимать действия, препятствующие производству, продаже или распространению вакцин.

Pfizer опровергла эти обвинения в мае и ответила, что Alnylam знает, что вакцина «выходит за рамки того, что изобрела Alnylam». Moderna заявила суду, что не имеет иммунитета к претензиям Alnylam, поскольку она предоставила прививки для национальной программы вакцинации США.

Поданные в июле иски Alnylam касаются патента, охватывающего определенный класс LNP и метод их производства. Новые иски, как и другие иски Alnylam, требуют выплаты доли от продаж вакцины. Pfizer заявила, что в этом году ожидает дохода от своей вакцины в размере $32 млрд, Moderna прогнозирует годовой доход в размере $21 млрд.

gxpnews