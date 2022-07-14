Санкции на российском фармрынке

Аналитическая компания RNC Pharma сообщает, что за первые 5 месяцев 2022 г. в нашу страну было ввезено готовых ЛП на сумму 333,1 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 г. составила при проведении расчётов в российской валюте 7%. Объём поставок in-bulk с начала текущего года достигал 70,4 млрд руб., здесь показатель прироста выше, на уровне 11,6% в рублях. Натуральная динамика в рамках обеих товарных групп отрицательная, так ввоз готовых ЛП сократился на 10%, всего за 5 месяцев было поставлено 660 млн. упаковок. Отгрузки нерасфасованной продукции вообще падают на 31% при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД), всего за период в нашу страну было отгружено 655,8 млн. МЕД.

В мае 2022 г. денежные объёмы отгрузок готовых ЛП и in-bulk показывали разнонаправленную динамику, относительно мая 2021 г. ввоз ГЛП вырос в рублёвом выражении на 17,7%, поставки нерасфасованных препаратов сократились на 30%, впрочем, отрицательная динамика тут скорее всего связана с активным ростом отгрузок в апреле, тогда долгосрочная динамика в рублях приблизилась к показателю 79%. Правда денежные объёмы поставок в рамках анализируемого периода росли в основном за счёт инфляционного фактора, натуральные объёмы по обеим группам синхронно сокращались, так поставки ГЛП относительно мая 2021 г. потеряли 17% (в упаковках), а отгрузки in-bulk 30% (в МЕД). Подобная картина сохраняется второй месяц подряд.

С точки зрения натуральной динамики поставок готовых ЛП относительно января-мая 2021 г. лидирует Израиль (рост в 12,3 раза в упаковках), второй результат показывает Турция (в 2,3 раза). В первом случае речь идёт в основном об отгрузках продукции, произведённой в Израиле, во втором о транзите, в частности через Турцию активно ведут поставки индийские производители. Индия сейчас активно ищет возможности выстраивания работы через третьи страны, помимо организации поставок через Турцию, наращиваются отгрузки с территории Финляндии, но компенсировать падение прямых отгрузок эта активность пока не может. Вообще индийские поставщики готовых ЛП стали основной стороной, пострадавшей от санкционного давления на Россию, за первые 5 месяцев текущего года они в общей сложности потеряли почти 2,5 млрд руб.

Из числа крупнейших поставщиков готовых ЛП в денежном выражении максимальную динамику в январе-мае 2022 г. показывают компании «Вертекс фармасьютикал» (рост в 37,8 раза) и «Биоген» (в 5,1 раза). В первом случае максимальный вклад в динамику обеспечили поставки препаратов для лечения муковисцидоза Трикафта и Оркамби, причём первый пока в нашей стране не зарегистрирован. «Биоген» наращивал ввоз препарата для лечения СМА Спинраза и препарата для лечения рассеянного склероза Плегриди.

В двадцатке поставщиков in-bulk по итогам января-мая 2022 г. максимальную динамику показывает «Эли Лилли», относительно аналогичного периода прошлого года отгрузки выросли в 2,6 раза. В основном динамику обеспечил противоопухолевый препарат Цирамза, заключительные стадии производственного цикла осуществляются на мощностях «Фармстандарт» в Уфе. Достоен упоминания так же «Астеллас», отгрузки in-bulk тут за год выросли на 94%, компания отгружала 6 наименований, но максимальный вклад в динамику вносили поставки Флемоксин Солютаб, упаковщиком выступает «Ортат» (группа «Р-Фарм»).

remedium