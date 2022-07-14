Росздравнадзор опубликовал расширенный список дефицитных медизделий

Росздравнадзор опубликовал расширенный список дефицитных медицинских изделий, для которых могут применяться ускоренные процедуры их регистрации. В обновленном перечне 1619 видов медизделий.

На сайте Росздравнадзора появился обновленный перечень дефицитных медизделий, которые могут исчезнуть или уже исчезли с российского рынка. Всего в список включено 1619 номенклатурных видов медицинского оборудования и расходных материалов, сообщается в пресс-службе регулятора.

Ограниченными в обороте могут оказаться различные виды реагентов, анализаторов для работы с ними. Также в список дефектуры попали мониторы, диагностическое оборудование и расходные материалы, в том числе для проведения хирургических операций.

Новый перечень дополнил список кодов, которые служба опубликовала в середине июня. Тогда угрозу дефицита подтвердили для 37 позиций.

Включение медицинского изделия в перечень позволит провести регистрацию нового изделия или скорректировать досье на старое в упрощенном порядке. Регистрация по постановлению №552 осуществляется службой в рамках национальной процедуры, которая возобновилась в середине июня.

Служба уже зарегистрировала первое медицинское изделие по ускоренной процедуре. Им стал набор реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией («Вектор-ПЦРрв-ВОО»).

Таисия Кубрина

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