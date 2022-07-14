Власти Новой Зеландии сделали маски и экспресс-тесты на COVID-19 бесплатными

Правительство Новой Зеландии в четверг, 14 июля, объявило о бесплатных масках и экспресс-тестах на антигены, пытаясь остановить распространение коронавируса и ослабить давление на систему здравоохранения страны, которая сталкивается с наплывом пациентов с COVID-19 и гриппом. Об этом сообщает Reuters.

За последние пару недель в Новой Зеландии произошел значительный скачок числа новых случаев заболевания COVID-19, и власти прогнозируют, что эта волна заражения омикроном может оказаться хуже первой. Больничная система уже борется с увеличением времени ожидания и отменой операций, пишет издание.

«Нет никаких сомнений в том, что сочетание всплеска случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций, худшего сезона гриппа за последнее время и соответствующего отсутствия персонала подвергают работников здравоохранения и всю систему здравоохранения чрезвычайному давлению», – говорится в заявлении министра по борьбе с COVID-19 Айши Верралл.

В четверг в Новой Зеландии, население которой составляет 5,1 млн человек, было зарегистрировано 11 382 новых случая заболевания коронавирусом, в общей сложности 68 737 человек в настоящее время инфицированы этим вирусом. Из них 765 пациентов сейчас находятся в больнице.

Быстрая реакция Новой Зеландии на пандемию и ее географическая изоляция позволили стране в значительной степени освободиться от COVID-19 до конца прошлого года. Правительство, однако, отменило свою политику нулевой борьбы с коронавирусом в начале этого года, как только население было в значительной степени вакцинировано и вирусу было разрешено распространяться, отмечает Reuters.

Верралл сказала, что людям нужно носить маски, сдавать анализы и изолироваться, если у них или у кого-то в их доме положительный результат на вирус. Правительство делает бесплатными маски и тесты, позволяет аптекам продавать лекарства от COVID-19 и расширяет критерии для того, кто имеет право на получение противовирусных препаратов.

«Сейчас не время прекращать носить маски. Факты говорят нам, что ношение маски вдвое снижает ваши шансы заразиться COVID-19. Это также помогает защитить вас от гриппа и других зимних заболеваний, поэтому если вы не носите маску для себя, пожалуйста, наденьте ее для медицинских работников», – подчеркнула Айша Верралл.

Как стало известно ранее, ВОЗ призывает страны мира вернуть масочный режим.

gxpnews