RNC Pharma назвала сильнее всего пострадавших от санкций поставщиков

Аналитики RNC Pharma сообщили, что на российском фармрынке от санкционного давления больше всего пострадали индийские поставщики. За первые пять месяцев 2022 года они в общей сложности потеряли почти 2,5 млрд руб.

За первые пять месяцев 2022 года в Россию было ввезено готовых лекарственных препаратов на сумму 333,1 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода прошлого года составила при проведении расчетов в российской валюте 7%. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Объем поставок in-bulk с начала этого года достигал 70,4 млрд руб. Здесь показатель прироста выше – на уровне 11,6% в рублях. Натуральная динамика в рамках обеих товарных групп отрицательная. Так, ввоз готовых препаратов сократился на 10%, всего за пять месяцев было поставлено 660 млн упаковок. Объемы отгрузкок нерасфасованной продукции падают на 31% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД), всего за период в страну было отгружено 655,8 млн МЕД.

В мае денежные объемы отгрузок готовых лекарственных препаратов и in-bulk показывали разнонаправленную динамику. Относительно мая 2021 года их ввоз вырос в рублевом выражении на 17,7%. Поставки нерасфасованных препаратов сократились на 30%. Впрочем, отрицательную динамику аналитики связывают с активным ростом отгрузок в апреле, тогда долгосрочная динамика в рублях приблизилась к показателю 79%.

Правда, денежные объемы поставок в рамках анализируемого периода росли в основном за счет инфляционного фактора, натуральные объемы по обеим группам синхронно сокращались. Так, поставки готовых лекарственных препаратов относительно мая 2021 года потеряли 17% (в упаковках), а отгрузки in-bulk — 30% (в МЕД). Подобная картина сохраняется второй месяц подряд.

С точки зрения натуральной динамики поставок готовых лекарственных препаратов относительно января — мая 2021 года лидирует Израиль (рост в 12,3 раза в упаковках). На втором месте – Турция (в 2,3 раза). В первом случае речь идет в основном об отгрузках продукции, произведенной в Израиле, во втором — о транзите. В частности, через Турцию активно ведут поставки индийские производители.

Индия сейчас активно ищет возможности выстраивания работы через третьи страны, помимо организации поставок через Турцию, наращиваются отгрузки с территории Финляндии, но компенсировать падение прямых отгрузок эта активность пока не может. Вообще индийские поставщики готовых лекарственных препаратов стали основной стороной, пострадавшей от санкционного давления на Россию. За первые пять месяцев этого года они в общей сложности потеряли почти 2,5 млрд руб.

Из числа крупнейших поставщиков готовых лекарственных препаратов в денежном выражении максимальную динамику в январе — мае показывают компании «Вертекс фармасьютикал» (рост в 37,8 раза) и «Биоген» (в 5,1 раза). В первом случае максимальный вклад в динамику обеспечили поставки препаратов для лечения муковисцидоза Trikafta и «Оркамби», причем первый пока в нашей стране не зарегистрирован. «Биоген» наращивал ввоз препарата для лечения СМА «Спинраза» и препарата для лечения рассеянного склероза «Плегриди».

В двадцатке поставщиков in-bulk по итогам января — мая максимальную динамику показывает Eli Lilly: относительно аналогичного периода прошлого года объемы отгрузок выросли в 2,6 раза. В основном динамику обеспечил противоопухолевый препарат «Цирамза», заключительные стадии производственного цикла осуществляются на мощностях «Фармстандарта» в Уфе. Достоин упоминания также «Астеллас», отгрузки in-bulk тут за год выросли на 94%. Компания отгружала шесть наименований, но максимальный вклад в динамику вносили поставки препарата «Флемоксин-Солютаб», упаковщиком выступает «Ортат» (группа «Р-Фарм»).

Артем Косенок

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