Royalty Pharma за $1,7 млрд купит права на препарат Threverance от астмы

Threverance Biopharma и Innoviva продадут компании Royalty Pharma 85% и 15% акций Theravance Respiratory Company (TRC), которая владеет правами на коммерциализацию препарата Треледжи Эллипта (вилантерол+умеклидиния бромид+флутиказона фуроат) от хронических респираторных заболеваний. Сумма сделки составит до $1,7 млрд. Планируется, что сделка будет закрыта до конца июля 2022 года. Threverance Biopharma и Innoviva продадут компании Royalty Pharma 85% и 15% акций Theravance Respiratory Company (TRC), которая владеет правами на коммерциализацию препарата Треледжи Эллипта (вилантерол+умеклидиния бромид+флутиказона фуроат) от хронических респираторных заболеваний. Сумма сделки составит до $1,7 млрд. Планируется, что сделка будет закрыта до конца июля 2022 года.

После продажи акций TRC, которая получала роялти от реализации Треледжи Эллипта, Royalty Pharma заплатит Threverance Biopharma $1,1 млрд и $282 млн – Innoviva. Также первая компания получит до $250 млн с продаж препарата в период с 2023-го по 2026 год, вторая – до $50 млн.

Треледжи Эллипта разработан британской GSK в партнерстве с Theravance Biopharma. Препарат предназначен для лечения пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, хроническим бронхитом и эмфиземой легких, а также бронхиальной астмой. Американская биофармацевтическая компания Innoviva, также входившая в Theravance Biopharma, тоже принимала участие в разработке Треледжи Эллипта, но отделилась от компании в 2014 году и перешла в состав GSK.

В мае 2021 года GSK продала за $392 млн свою долю в американской Innoviva обратно Theravance Biopharma. Британская компания сделала это для того, чтобы разделить два своих бизнеса – по продаже безрецептурных препаратов и рецептурных средств и вакцин.

Royalty Pharma основана в США в 1996 году. Компания владеет правами на такие препараты, как, например, Хумира (адалимумаб) от AbbVie, Имбрувика (ибрутиниб) от Johnson & Johnson и Лирика (прегабалин) от Pfizer. Сама компания не производит и не продает эти препараты, но получает роялти с их продаж. Выручка организации в 2021 году составила $2,3 млрд, прибыль после уплаты налогов – $619,73 млн.

Theravance Biopharma – британская биофармацевтическая компания, основанная в 2013 году и специализирующаяся на разработке и коммерциализации лекарств от респираторных заболеваний. Штаб-квартира организации располагается на островах Кайман в Карибском бассейне.

Innoviva – американская биофармацевтическая компания, созданная в 1996 году. Организация занимается производством лекарств от бактериальных инфекций, желудочно-кишечных и респираторных заболеваний. Выручка компании в 2021 году составила $391,87 млн, чистая прибыль – $265,85 млн.

В июне 2022 года американская компания Regeneron объявила о намерении выкупить за $1,1 млрд у французской Sanofi права на их совместно разработанный препарат Libtayo (cemiplimab). Лекарство предназначено для терапии ряда онкозаболеваний.