Власти США разрешили проводить операции с РФ по лекарствам и удобрениям

Минфин США опубликовал генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

«Транзакции… в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», – говорится в документе.

Снятие ограничений также коснулось профилактики, диагностики или лечения COVID-19, включая проведение необходимых медицинских исследований и текущих клинических испытаний.

Уточняется, что речь идет о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалах для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.

gxpnews