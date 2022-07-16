J&J обвинила Sanofi в неправомерной рекламе препарата Zantac

Johnson & Johnson вместе с американским Национальным отделом рекламы (NAD) обвинила французскую Sanofi в неправомерной рекламе, сообщает FiercePharma. Компании не понравился рекламный лозунг препарата Zantac от язвы желудка, который звучит как «рекомендация № 1 от докторов».

Johnson & Johnson, которая продает конкурирующее средство Pepcid, с этим утверждением не согласилась. Zantac — это блокатор H2-гистаминовых рецепторов, в состав которого входит активный ингредиент фамотидин. Это тот же самый активный ингредиент, который используется в Pepcid.

Sanofi обосновывает рекламу опросом, проведенным группой IQVIA. Опрос учитывал средние еженедельные рекомендации врачей в категории средств, снижающих кислотность желудка. Но NAD и J&J отмечают, что этих данных недостаточно для того, чтобы использовать их в рекламе.

NAD заявил, что Sanofi должна исключить любое упоминание из своей рекламы Zantac 360 того факта, что врачи рекомендуют этот препарат для предотвращения изжоги якобы «в первую очередь».

Sanofi выступила против решения NAD. Французский производитель заявил, что подаст апелляцию, поcкольку не согласен с выводами NAD о том, что исследование IQVIA не может быть основой для такого рода рекламы. Sanofi также отмечает, что действия NAD «вызывают опасения по поводу последствий… для всей отрасли».

Тем не менее Sanofi «примет во внимание рекомендации NAD» в своих будущих рекламных кампаниях, хотя производитель и не уточнил, как именно он это сделает и когда.

Николай Соколов

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