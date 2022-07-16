Минздрав и Росздравнадзор разделили полномочия по проведению фарминспектирования

Минздрав и Росздравнадзор разделили полномочия по проведению инспекций по фармаконадзору. Правительство опубликовало соответствующее постановление.

Минздрав и Росздравнадзор разделили полномочия по проведению инспекций по фармаконадзору. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1255 от 14.07.2022 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации решений Совета Евразийской экономической комиссии в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения». Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Правилами ЕАЭС предусмотрено проведение фармацевтических инспекций на соответствие надлежащим практикам по разным направлениям обращения лекарственных средств. Росздравнадзор оставил за собой фарминспектирование системы фармаконадзора по правилам ЕАЭС. Минздрав будет проводить проверки клинических исследований и соблюдения правил надлежащей клинической практики и надлежащей лабораторной практики в период регистрации лекарственных препаратов. Под новые полномочия создадут новые виды госуслуг.

Фото: Косенок Артем

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik