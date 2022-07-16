Минфин США вывел из-под санкций против России лекарства и медицинское оборудование

Американское министерство финансов вывело из-под введенных против России санкций лекарства и медицинское оборудование. Финансовые учреждения США смогут обрабатывать соответствующие транзакции.

Министерство финансов США вывело из-под санкций против России лекарственные препараты и медицинское оборудование. Об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Сельскохозяйственная и медицинская торговля не является объектом санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России», — говорится в документе. Там также уточняется, что финансовые учреждения США могут обрабатывать транзакции, связанные с экспортом лекарств или медицинских изделий в Россию или из России. Также разрешаются определенные операции, связанные с обработкой медицинских товаров в порту Новороссийска.

Полный список выведенных из-под санкций товаров и услуг включает «лекарства, медицинские приборы, запасные части и компоненты для медицинских устройств… обновления программного обеспечения для медицинских устройств, а также операции, связанные с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19), или текущие клинические испытания».

The Wall Street Journal сообщает, что эти изменения в целом соответствуют санкционной политике Соединенных Штатов. США обычно освобождает гуманитарные, медицинские и сельскохозяйственные товары от санкций с некоторыми ограничениями. Так, в феврале США опубликовали записку, в которой говорится, что введенный ими режим санкций не запрещает импорт или экспорт сельскохозяйственной продукции, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.

Николай Соколов

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