EMA включила новые побочные эффекты в инструкцию вакцины Novavax от COVID-19

EMA включила ряд новых побочных эффектов в инструкцию вакцины Novavax против COVID-19. Агентство добавит в инструкцию препарата анафилаксию, парестезию и гипоэстезию, а также «необычное ощущение на коже».

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) включило ряд потенциальных побочных эффектов в инструкцию вакцины Novavax против COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Агентство добавит в инструкцию препарата анафилаксию, парестезию и гипоэстезию, а также «необычное ощущение на коже». Согласно регулятору, частоту этих реакций сложно определить, так как пациенты пока сообщают о них спонтанно.

Акции Novavax на фоне этих новостей упали на 20,3%, до 55,72 долл. за штуку на утренних торгах в пятницу, 15 июля.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с момента начала использования вакцины в Европе было введено всего 250 тыс. доз.

Накануне вакцина была одобрена регулирующими органами США. Инструкция препарата в Соединенных Штатах предостерегает от введения прививки людям с аллергическими реакциями в анамнезе на какие-либо компоненты прививки.

Novavax подала заявку на одобрение вакцины в США в конце января, почти на год позже, чем она планировала изначально. Причиной задержки стали проблемы с разработкой и производством.

Вакцина Novavax уже доступна более чем в 40 странах мира. Она основана на технологии белковых субъединиц. С одобрением вакцины на рынке США Novavax надеется охватить примерно 27 млн взрослых американцев, которые еще не вакцинировались. Особенно компания рассчитывает на тех, кто не хочет пользоваться препаратами, которые основаны на технологии мРНК, от компаний Pfizer и Moderna.

Николай Соколов

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