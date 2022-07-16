Предприятиям фармотрасли могут снизить ставки на льготные банковские гарантии

Минпромторг предложил новые условия предоставления предприятиям фармацевтической и медицинской отраслей льготных банковских гарантий. Инициатива предусматривает снижение льготной ставки вознаграждения за их выдачу для принципалов до 0,5% годовых.

Минпромторг предложил новые условия предоставления предприятиям фармацевтической и медицинской отраслей льготных банковских гарантий. Соответствующие изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 612 от 07.04.2022 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по операциям от предоставления независимых гарантий системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли». Предложения Минпромторга по изменению документа опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает распространение механизма поддержки на все предприятия вышеназванных отраслей. К ним, в том числе, относятся предприятия малого и среднего бизнеса, включая дистрибьюторов и аптечные сети. Кроме того, инициатива предусматривает снижение льготной ставки вознаграждения за выдачу банковских гарантий для принципалов до 0,5% годовых.

До 30 календарных дней сокращен срок задолженности перед бюджетом по оплате налогов и сборов, который банки должны учитывать при предоставлении гарантий.

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik