«Глобус» вложил 100 млн рублей в производство дыхательных контуров в Москве

Компания «Глобус» локализовала производство дыхательных контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), респираторной и кислородной терапии на мощностях завода в Москве под брендом «Аэртоника». Мощность производства на первом этапе составит 400 тысяч единиц изделий в год, объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей. Для организации производства «Глобус» воспользовался компетенциями Hsiner Co, регудостоверением на продукцию которой владеет компания в России. Тайваньский партнер будет поставлять пока не локализованные комплектующие для дыхательных контуров. Компания «Глобус» локализовала производство дыхательных контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), респираторной и кислородной терапии на мощностях завода в Москве под брендом «Аэртоника». Мощность производства на первом этапе составит 400 тысяч единиц изделий в год, объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей. Для организации производства «Глобус» воспользовался компетенциями Hsiner Co, регудостоверением на продукцию которой владеет компания в России. Тайваньский партнер будет поставлять пока не локализованные комплектующие для дыхательных контуров.

Компания локализовала устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии, включая кислородные маски и контуры для анестезиологического оборудования и ИВЛ.

Изделия будет отличать двухканальная дыхательная трубка, влагосборник с самоблокирующимся поворотным клапаном, Y-образный коннектор, позволяющий выполнять манипуляции одной рукой. Изделия будут комплектоваться фильтром с маркером концентрации углекислого газа. При этом стоимость изделия будет сопоставима с ценой обычных контуров.

Мощность производства, расположенного в поселке Мосрентген, на первом этапе составит 400 тысяч единиц изделий в год с последующим ростом до 800 тысяч единиц в 2024 году. В компании оценивают объем российского рынка в 2–4 млн единиц продукции в год, при этом он на 80–90% занят иностранными поставщиками, среди которых Coviden и Drager.

В «Глобусе» рассчитывают на поставки по тендерам на рынке госзаказа – около 50%, еще четверть планируется отгружать через прямые продажи. Оставшееся – через каналы OEM и дистрибьюторов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Глобус» на 50% принадлежит Владимиру Костицыну, совладельцу клиник лазерной косметологии DELETE, еще 20% принадлежит владельцу дистрибьютора оборудования для функциональной, лучевой диагностики и косметологии «Юметекс» Дмитрию Захарченко. Аналогичный пакет компании принадлежит Александру Хворостянову, держателем еще одной доли в 10% выступает Максим Воронкин. Финансовые показатели компании не раскрываются.

Компания владеет 50% НПК «Респираторные системы», базирующейся в Уфе. Убыток НПК в 2021 году составил 77 тысяч рублей.

Дыхательные контуры входят в протекционистский перечень постановления правительства №102, известного как «Третий лишний». В июне 2020 года они были включены в список fast track как изделия для борьбы с COVID-19. В конце июня 2022 года коннекторы трубок и масок для дыхательного контура вошли в перечень потенциально дефицитных медизделий, для них упрощена регистрация на российском рынке.

В январе 2021 года научно-производственное объединение «Пента Групп» Павла Смачкова и его партнера по фармбизнесу Льва Григорьева анонсировало инвестиции в размере 1,69 млрд рублей в организацию производства дыхательных контуров в ОЭЗ «Технополис Москва». Мощность производства оценивается в 1,4 млн фильтров и 480 тысяч контуров в год, запуск завода намечен на 2023 год.

Фото: hsiner.com

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