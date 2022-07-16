Еще два региона получат почти 1 млрд рублей на оплату лечения пациентов с COVID-19

Правительство РФ дошлет 990,9 млн рублей в Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую республики на покрытие задолженности территориальных фондов ОМС (ТФОМС) перед клиниками по оплате медпомощи больным COVID-19. Предполагается, что этим траншем будет оплачено 6,4 тысячи госпитализаций, проведенных в 2021 году.

Причина предоставления допсредств не уточняется, однако в самом распоряжении указано, что оплачены будут ранее отклоненные счета, выставленные медорганизациями. В Кабардино-Балкарию уйдет наибольшая часть финансирования – 798,6 млн рублей.

Счета могли быть отклонены по причине отсутствия в ТФОМС средств на финансовое обеспечение инфекционной медпомощи – с такой ситуацией периодически сталкивается ряд регионов, вынужденно обращаясь за помощью из федбюджета. В последний раз Правительство РФ предоставило точечный транш объемом 4,67 млрд рублей Москве именно на оплату стационарной терапии коронавирусной инфекции в 2020–2022 годах.

Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики уже получали федеральную финансовую помощь: в апреле 2022-го Карачаево-Черкесии было предоставлено 19,3 млн рублей, в ноябре 2021-го обоим субъектам дали дополнительно порядка 500 млн рублей.

Согласно актуальному отчету ТФОМС Кабардино-Балкарии об исполнении своего бюджета, в 2021 году на оплату медпомощи больным COVID-19 фонд потратил минимум 1,2 млрд рублей. Не менее 1 млрд рублей на те же цели ушли и в Карачаево-Черкесии.