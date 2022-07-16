Сменился министр здравоохранения Ульяновской области

Исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяновской области назначена замминистра Олеся Колотик-Каменева, сообщили местные СМИ. Глава ведомства Александр Гашков, занимавший этот пост с июля 2021 года, ушел в отставку 8 июля.

Гашков с января 2021 года исполнял обязанности первого замглавы Минздрава Ульяновской области, а и. о. министра здравоохранения был назначен 15 июля 2021 года (утвержден в этой должности в 2022 году). Тогда чиновник сменил и. о. руководителя ведомства Анну Минаеву, которую временно назначили на пост в апреле после ухода Виктора Мишарина, проработавшего министром один год.

В начале июля 2022 года вместе с Гашковым в отставку ушли и трое членов его команды – первый замглавы ведомства Андрей Дадианов, заместитель министра Валерий Жоров и директор Департамента развития здравоохранения Владимир Яин. Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе губернатора региона Алексея Русских, причина увольнений – личное желание чиновников и накопившиеся вопросы к работе министерства (в частности, «поток жалоб от жителей на проблемы в сфере здравоохранения не снижался»). По некоторым данным, Гашков возглавит профильное ведомство в другом регионе или перейдет на работу в федеральный Минздрав.

Олеся Колотик-Каменева, исполняющая обязанности главы регионального Минздрава после ухода Гашкова, в 2009 году окончила Ульяновский госуниверситет. По специальности она невролог (с 13-летним стажем работы). В 2017 году врач возглавляла департамент развития здравоохранения Минздрава Ульяновской области, также работала в Центральной клинической МСЧ и занимала пост замглавы регионального Минздрава.

По данным местного издания 73online.ru, которое ссылается на собственный источник, руководителем регионального Минздрава может стать главврач московской ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода. Эта информация не подтверждена.

За последние 15 лет, по подсчетам «Коммерсанта», в Ульяновской области сменились девять министров здравоохранения. Средняя продолжительность работы главы ведомства – полтора года. Самый меньший срок нахождения на посту – четыре месяца. Трое бывших министров в разное время были фигурантами уголовных дел.