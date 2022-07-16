ЦРПТ открыл для производителей доступ к данным системы маркировки

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) открыл для производителей, в том числе фармацевтических, доступ к данным системы маркировки «Честный знак», чтобы поддержать бизнес в сложившейся экономической ситуации.

Теперь предприниматели смогут получить информацию о статусе товаров, операциях с ними, точках продаж и средних ценах по регионам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦРПТ.

«Мы надеемся, что отечественные производители, опираясь на данные системы маркировки, смогут существенно повысить эффективность бизнеса и укрепить свои позиции на рынке, что особенно важно в сегодняшних условиях», – заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Сергей Холкин.

По мнению экспертов, опрошенных центром, благодаря открытости данных у бизнеса появится возможность реализовать концепцию just in time: необходимая продукция поступает в нужном количестве в нужное место и в нужное время. Как отметили эксперты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), производители и импортеры теперь смогут получить детальную информацию о структуре торговых потоков, снизив за счет этого уровень запасов и исключив из товарных цепочек наименее эффективных посредников. Такие меры позволят ежегодно экономить до 48 млрд рублей.

Национальная система цифровой маркировки в России уже распространяется на лекарства. Проводятся также эксперименты по маркировке биологически активных добавок к пище, антисептиков и медицинских изделий.

gxpnews