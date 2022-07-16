ГК «Промомед» зарегистрировала антибиотик широкого спектра действия

«Цефотаксим + Сульбактам» пополнил антибактериальный портфель ГК «Промомед». Преимущество комбинации цефалоспоринов с cульбактамом в расширении антимикробного спектра за счет воздействия на штаммы грамотрицательных бактерий, что позволяет широко использовать антибиотик во врачебной практике. Об этом сообщили в пресс-службе «Промомеда».

Сочетание цефотаксима и сульбактама активно в отношении всех микроорганизмов, чувствительных к цефотаксиму. Препарат обладает широким спектром действия. Показана высокая эффективность препарата у взрослых и детей при лечении пневмонии, перитонита, инфекций мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, а также тяжелых форм инфекционно-воспалительных заболеваний.

Производство антибактериальных препаратов на предприятии ГК «Промомед» (АО «Биохимик») осуществляется по технологии полного цикла.

«Цефотаксим + Сульбактам» будет доступен в форме порошка для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения дозировкой 1000 мг + 500 мг. Препарат входит в перечень ЖНВЛП.

Как стало известно ранее, компания «Промомед» зарегистрировала новый противоопухолевый препарат.

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