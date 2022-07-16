«Медиката» сокращает свое присутствие в госсегменте

В «Медикате» сообщили, что расторгают договоры с аптеками Московской области (МО), заключенные для исполнения проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. На аптеки Белгородской области эта мера не распространяется.
Компания намерена продолжать свою деятельность в МО, но уже под «новым вектором», уточнили в пресс-службе.
Гендиректор «Медикаты» Борис Городецкий 11 июля 2022 года рассказывал, что в компании намерены переключиться с госсегмента на коммерческий. Тогда он утверждал, что те проекты из госсегмента, в которых компания уже задействована, будут и дальше ею реализовываться.
Для работы в коммерческом сегменте «Медикате» нужны инвесторы. В настоящее время компания ведет переговоры с несколькими заинтересованными лицами.
«Усилиями небольшой частной компании мы научили весь рынок тому, как работают электронные рецепты, научили их выписывать и принимать. В принципе, сделали тему с электронными рецептами активной, важной и значимой, развили ее в дистанционную торговлю рецептурными препаратами, в инициативы по поддержке пациентов и лекарственное страхование. <…> Очень жаль, что наших усилий оказалось недостаточно», – сообщили в компании, отвечая на запрос Vademecum о причинах переориентации.
По данным СПАРК-Интерфакс, «Медиката» с января 2021 года на 61% принадлежит компании «Атлас инвестиции», созданной незадолго до этого гендиректором медицинского центра «Атлас» Андреем Перфильевым (медцентр в середине 2020 года был куплен «Протеком»). Остальные доли в «Медикате» распределены между Сергеем Меркуловым (21,83%), Дамиром Енгалычевым (6,08%), Алексеем Сошниным (6,08%) и Борисом Городецким (5%).
Законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами Минэкономразвития внесло в Правительство РФ в конце 2021 года. В апреле 2022 года президент Владимир Путин поручил доработать проект закона. В конце июня Минэкономразвития представило на общественное обсуждение исправленный документ. В случае утверждения проекта эксперимент пройдет в Белгородской и Московской областях, а также в Москве с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
Фото: m.mediametrics.ru