«Медиката» сокращает свое присутствие в госсегменте

Как выяснил Vademecum, компания «Медиката», разработавшая платформу по предоставлению электронных рецептов для реализации проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, прекращает сотрудничество с государственными аптеками Московской области. В настоящее время компания ищет инвесторов для реализации проектов на коммерческом рынке. Как выяснил Vademecum, компания «Медиката», разработавшая платформу по предоставлению электронных рецептов для реализации проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, прекращает сотрудничество с государственными аптеками Московской области. В настоящее время компания ищет инвесторов для реализации проектов на коммерческом рынке.

В «Медикате» сообщили, что расторгают договоры с аптеками Московской области (МО), заключенные для исполнения проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. На аптеки Белгородской области эта мера не распространяется.

Компания намерена продолжать свою деятельность в МО, но уже под «новым вектором», уточнили в пресс-службе.

Гендиректор «Медикаты» Борис Городецкий 11 июля 2022 года рассказывал, что в компании намерены переключиться с госсегмента на коммерческий. Тогда он утверждал, что те проекты из госсегмента, в которых компания уже задействована, будут и дальше ею реализовываться.

Для работы в коммерческом сегменте «Медикате» нужны инвесторы. В настоящее время компания ведет переговоры с несколькими заинтересованными лицами.

«Усилиями небольшой частной компании мы научили весь рынок тому, как работают электронные рецепты, научили их выписывать и принимать. В принципе, сделали тему с электронными рецептами активной, важной и значимой, развили ее в дистанционную торговлю рецептурными препаратами, в инициативы по поддержке пациентов и лекарственное страхование. <…> Очень жаль, что наших усилий оказалось недостаточно», – сообщили в компании, отвечая на запрос Vademecum о причинах переориентации.

По данным СПАРК-Интерфакс, «Медиката» с января 2021 года на 61% принадлежит компании «Атлас инвестиции», созданной незадолго до этого гендиректором медицинского центра «Атлас» Андреем Перфильевым (медцентр в середине 2020 года был куплен «Протеком»). Остальные доли в «Медикате» распределены между Сергеем Меркуловым (21,83%), Дамиром Енгалычевым (6,08%), Алексеем Сошниным (6,08%) и Борисом Городецким (5%).

Законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами Минэкономразвития внесло в Правительство РФ в конце 2021 года. В апреле 2022 года президент Владимир Путин поручил доработать проект закона. В конце июня Минэкономразвития представило на общественное обсуждение исправленный документ. В случае утверждения проекта эксперимент пройдет в Белгородской и Московской областях, а также в Москве с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Фото: m.mediametrics.ru

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