Мантуров стал вице-премьером, куратор ФМБА уходит в «Роскосмос». Главное о перестановках в правительстве Минздрав будет инспектировать фармотрасль по правилам ЕАЭС » Путин наградил орденом Пирогова разработчиков вакцины против коронавируса Президент наградил орденом Пирогова разработчиков вакцины против коронавируса. Награду получили генеральный директор Центра им. Чумакова и гендиректор Центра «Вектор». Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова разработчиков вакцины против COVID-19. «За активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции» награждаются: генеральный директор Центра им. Чумакова (создал вакцину «КовиВак») Айдар Ишмухаметов;

гендиректор Центра «Вектор» (разработал вакцину «ЭпиВакКорона») Ринат Максютов. В начале июня Ишмухаметова и зам. директора по научной работе Центра им. Гамалеи (разработал вакцину «Спутник») Дениса Логунова выбрали академиками РАН. Вакцина «КовиВак» одобрена Минздравом 19 февраля 2021 года. Вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» были зарегистрированы в октябре 2020 года и августе 2021 года соответственно. Артем Косенок

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