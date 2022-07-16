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Путин наградил орденом Пирогова разработчиков вакцины против коронавируса

Президент наградил орденом Пирогова разработчиков вакцины против коронавируса. Награду получили генеральный директор Центра им. Чумакова и гендиректор Центра «Вектор».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова разработчиков вакцины против COVID-19. «За активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции» награждаются:

  • генеральный директор Центра им. Чумакова (создал вакцину «КовиВак») Айдар Ишмухаметов;
  • гендиректор Центра «Вектор» (разработал вакцину «ЭпиВакКорона») Ринат Максютов.

В начале июня Ишмухаметова и зам. директора по научной работе Центра им. Гамалеи (разработал вакцину «Спутник») Дениса Логунова выбрали академиками РАН.

Вакцина «КовиВак» одобрена Минздравом 19 февраля 2021 года. Вакцины «ЭпиВакКорона»  и «ЭпиВакКорона-Н» были зарегистрированы в октябре 2020 года и августе 2021 года соответственно.

Артем Косенок
pharmvestnik

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16 июля, 2022 | Просмотров: 88