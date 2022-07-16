Мантуров стал вице-премьером, куратор ФМБА уходит в «Роскосмос». Главное о перестановках в правительстве

На внеочередном пленарном заседании 15 июля Госдума утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на специально созданную должность заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли. После этого президент Владимир Путин одним указом назначил Мантурова на этот пост, а другим – уволил вице-премьера Юрия Борисова, курировавшего в том числе деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Росатома в части гособоронзаказа, а также переход ОПК на производство гражданской продукции, включая медоборудование. Борисов назначен на должность гендиректора «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина.

В своем выступлении в нижней палате парламента глава Минпромторга призвал постепенно вытеснять импортную технику и оборудование, обеспечив «технологический суверенитет», а в области фармацевтики вместо «импортозамещения» нацеливаться на «импортоопережение». По его словам, уже сейчас 43% потребности в орфанных препаратах в России удовлетворяются российскими компаниями.

«При этом мы будем продолжать работать, в частности по Золгенсме, аналог уже есть у компании «Биокад», он проходит клинические испытания», – сказал Денис Мантуров, пообещав, что аналог будет дешевле оригинального препарата. По словам министра, ежегодно за счет новых лекарств нарастала экономия для бюджета. «Такой же подход сохранится и в будущем», – подчеркнул Мантуров.

Депутаты Госдумы одобрили назначение Дениса Мантурова практически единогласно – «за» проголосовали 394 депутата из 395 присутствовавших, один воздержался. После голосования президент Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост вице-премьера – министра промышленности и торговли.

Кроме этого, Путин уволил с поста другого вице-премьера – Юрия Борисова, в чьем ведении находилась госполитика в области промышленности, Минпромторг РФ, а также ФМБА и Росатом в рамках гособоронзаказа. Борисов запомнился кураторством программы преференций для российского медоборудования (квоты на закупку отечественной продукции) и диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в том числе путем перехода на производство медизделий.

Должность, которую занимал Юрий Борисов в Правительстве РФ, упразднена, а сам чиновник назначен гендиректором «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина. «Роскосмос» среди прочего также занимается разработкой медоборудования – аппаратов для искусственной вентиляции легких, оборудования для терапии онкозаболеваний. В мае 2022 года ведомство обещало начать работу над разработкой собственного высокопольного магнитно-резонансного томографа.

О новом месте работы Дмитрия Рогозина не сообщается.

Указ о расширении количества заместителей председателя Правительства РФ за счет включения в список главы Минпромторга Владимир Путин подписал 12 июля 2022 года. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин предложил Государственной думе рассмотреть кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства РФ.