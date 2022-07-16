RNC Pharma сообщила о сокращении в мае поставок иностранных ветпрепаратов

Аналитическая компания RNC Pharma представила отчет об активности ввоза ветеринарных препаратов, кормовых добавок в Россию по итогам мая 2022 года. Так, у ветпрепаратов за пять месяцев снижение в денежном выражении составило 2,6%, а в натуральных объемах — на 4,3%.

За период с января по май 2022 года в нашу страну было ввезено ветеринарных препаратов на сумму 15,6 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирована в отрицательной зоне, на уровне -2,6% (в рублях). Поставки кормовых добавок в рамках анализируемого периода, напротив, повышались: показатель прироста достиг 11,8%, а общий объем ввезенной продукции исчислялся суммой в 19,3 млрд руб. Интересно, что в группе кормовых добавок рост денежного объема определялся в основном ввозом продукции для непродуктивных животных: за год объем здесь увеличился в 2,2 раза. А в рамках категории ветеринарных препаратов сокращались отгрузки как препаратов для сельскохозяйственных, так и для домашних животных, сообщают аналитики RNC Pharma.

Несмотря на разнонаправленную динамику денежных показателей, натуральные объемы как по ветпрепаратам, так и по кормовым добавкам уходят в минус. Отгрузки первых за пять месяцев 2022 года сократились на 4,3%, общий объем ввезенной продукции — 12,9 млн упаковок. Поставки кормовых добавок относительно января — мая 2021 года снизились на 13,5% при расчетах в тоннах, общий объем поставок достиг 58,4 тыс. тонн.

Результаты работы участников внешнеэкономической деятельности на ветеринарном рынке по итогам мая вряд ли можно назвать выдающимися, денежный объем поставок ветпрепаратов относительно мая 2021 года вырос на 1,5% (в рублях), отгрузки же кормовых добавок рухнули сразу на 36%. Натуральные объемы по ветпрепаратам в небольшом плюсе (0,2% в упаковках), а ввоз кормовых добавок за год сократился на 47% (в тоннах).

Общая география стран — поставщиков ветеринарных препаратов в Россию по итогам января — мая изменилась не сильно. Отгрузки осуществлялись из 37 регионов (в т.ч. транзитных направлений), годом ранее — из 39 стран. При этом структура поставок сильно поменялась: максимальную динамику демонстрировали поставки из Китая, за год они выросли в 3,7 раза в рублях. Из КНР везется в основном продукция китайских производителей, в частности «Эндуро» и НКП, которые производятся и отгружаются в интересах российской компании «Ветфармстандарт». Значительную динамику показали также поставки из Польши (рост в 2,1 раза), но это направление в основном выступает транзитером, речь идет об отгрузках продукции семи разных стран, так, например, «Эланко» поставляет препарат «Мильбемакс» со своего предприятия во Франции.

Что касается группы кормовых добавок, тут перечень стран-поставщиков сократился более значимо: в январе — мае 2022 года отгрузки проводились из 35 регионов, тогда как годом ранее — из 40. Структура поставок тоже сильно менялась, например, резко выросли поставки из Турции (рост в 4,4 раза в рублях). Речь шла в основном о транзитных поставках, в частности из Индонезии, компания «Пт. Чейл Чеданг» осуществляла ввоз лизина гидрохлорида и лизина сульфата. Второй результат, с точки зрения денежной динамики, демонстрировала Великобритания (в 2,9 раза), но здесь увеличивались отгрузки собственной продукции, в частности продуктов компании «Оллтек», таких как «Микосорб», «Актиген» и др.

Ринат Васбеев

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