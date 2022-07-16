Исследование выявило положительный эффект интерферона при тяжелом течении COVID-19

Восприимчивость к коронавирусной инфекции и тяжесть ее течения связаны с наличием определенных вариантов гена OAS1. Терапия интерфероном позволяет облегчить течение заболевания у таких пациентов, показало исследование.

Пациенты, которые нуждаются в госпитализации в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции, чаще несут определенную комбинацию гена OAS1, показало исследование Национального института рака (NCI), который входит в состав Национальных институтов здоровья США (NIH). Результаты опубликованы на сайте NCI со ссылкой на журнал Nature, пишет «Медицинский вестник».

Ученые проанализировали данные 3084 человек, которые приняли участие в исследовании COVNET. Удалось выявить две комбинации аллелей, связанные с риском тяжелого течения COVID-19 у всех участников.

Пациенты с коронавирусной инфекцией получали рекомбинантный пегилированный интерферон лямбда pegIFN-λ1 или плацебо. Продолжительная вирусная нагрузка также связана с вариантами гена OAS1, при этом терапия интерфероном способствует выведению вируса у таких пациентов.

Локус, кодирующий антивирусные белки OAS1–OAS3, связан с восприимчивостью людей к коронавирусной инфекции. Определенная комбинация вариантов гена OAS1 связана с тяжестью COVID-19 у европейцев и выходцев из стран Африки. У пациентов с такой комбинацией генов тест на коронавирус дольше остается положительным. Однако применение интерферона может облегчить течение COVID-19 и снизить вирусную нагрузку у таких пациентов.

Ринат Васбеев

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