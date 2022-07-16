Дела сердечные

Спрос на препараты для сердца вырос в России по итогам первого полугодия 2022 года на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

За 6 месяцев текущего года россияне купили 71,7 млн упаковок лекарств для лечения сердечно-сосудистой заболеваний, а за тот же период прошлого года — 51,4 млн. При этом больше всего зафиксирован рост продаж аторвастатина (+72%), эналаприла (30%), метопролола (+41%).

Аналитики «Честного знака» подсчитали, что россияне потратили на эти лекарства в первом полугодии 2022 года 26,1 млрд рублей. Средняя цена на кардиологические препараты снизилась на 6% — с 351 рублей в июне 2021 года до 330 руб. в июне 2022 года.

Эксперты отмечают, что в связи с ростом спроса риски дефицита кардиологических препаратов отсутствуют — имеющихся запасов при сохранении продаж на текущем уровне хватит на 11 месяцев.

Среди регионов России лидерами потребления лекарств для сердечно-сосудистой системы стали Рязанская область (15 428 упаковок на 10 000 населения за последние 12 месяцев), Тульская область (15 166), Орловская область (14 741), Республика Мордовия (14 510), Псковская область (13 850), Тверская область (13 383), Пензенская область (13 341), Республика Карелия (13 176), Липецкая область (13 145) и Курская область (12 984).

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