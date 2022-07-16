Борьба с атеросклерозом

Ученые СПбГУ вместе с зарубежными коллегами выиграли мегагрант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 90 миллионов рублей. Он позволит создать в Университете лабораторию, специалисты которой займутся исследованием малоизученных механизмов развития атеросклероза и разработкой новых способов борьбы с ним.

Атеросклероз — это хроническое заболевание крупных и средних артерий, постепенно нарушающее их строение и функции и ведущее к недостаточному кровоснабжению органов и тканей. Такие важнейшие причины смерти, как инфаркты и инсульты являются, как правило, результатом атеросклероза. Болезни, связанные с атеросклерозом, остаются главной причиной смертности в России и многих странах мира.

О значении отложений холестерина при атеросклерозе знают все. Однако роль мелких сосудов, снабжающих кровью сами стенки крупных артерий, при атеросклерозе остается неясной, а согласно гипотезе ученых, положенной в основу выигравшего грант проекта, она может быть очень велика.

Экспертная комиссия Министерства науки и высшего образования рассмотрела почти 300 заявок, поступивших из 49 регионов страны, и отобрала 30 наиболее перспективных и актуальных проектов. По медицине были поддержаны две заявки, одна из них — от СПбГУ.

В создании лаборатории и ее научных исследованиях в качестве руководителя проекта примет участие профессор Аксель Хаверих — иностранный член РАН, доктор медицины, один из самых известных торакальных хирургов мира, директор Клиники кардиоторакальной, сосудистой и трансплантационной хирургии Ганноверской высшей медицинской школы (Германия). С российской стороны руководить проектом будет доцент СПбГУ, кандидат медицинских наук Леонид Чурилов — заведующий кафедрой патологии, автор более 700 научных трудов, в том числе около 40 монографий, руководств и учебников по патофизиологии, иммунологии и эндокринологии. В составе лаборатории — патологи, хирурги, кардиологи. К работе в созданной лаборатории будут привлечены молодые научные сотрудники, аспиранты и студенты.

Ученые разовьют гипотезу возникновения атеросклероза, предложенную руководителем новой лаборатории Акселем Хаверихом несколько лет назад. По его мнению, образование бляшек в сосудах происходит не просто в результате реакции на отложение липопротеидов, как считалось ранее. Согласно наблюдениям, атеросклероз поражает именно те артерии и участки артерий, где имеются так называемые питающие сосуды (vasa vasorum, по-латыни буквально: сосуды сосудов). По мнению врачей, воспаление и нарушение функций именно этих микрососудов приводит к образованию атеросклеротических поражений в крупных артериях. Ученые предполагают, что воспаление «сосудов сосудов» может быть вызвано разными факторами, в частности, вирусами, бактериями, аутоиммунными нарушениями и даже вдыханием мелкодисперсных пылевых частиц. Существует немало патоморфологических и эпидемиологических данных в пользу этой гипотезы. Помимо прочего, она, видимо, сможет объяснить многочисленные осложнения, связанные с болезнями сосудов, у пациентов, перенесших COVID-19.

В результате исследований ученые в лабораторных условиях сравнят классическую и новую экспериментальные модели атеросклероза, а затем апробируют новые методы его профилактики, основанные на полученных знаниях. Предусмотрены исследования как экспериментальные (на модельных животных), так и клинико-патофизиологические — с участием пациентов клинических баз СПбГУ. Это поможет улучшить методы лечения и профилактики атеросклероза.

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