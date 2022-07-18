Апелляционный суд подтвердил сговор в тендерах Минздрава Ростовской области на утилизацию медотходов

Девятый арбитражный апелляционный суд признал наличие антиконкурентного сговора между несколькими медучреждениями Ростовской области и региональным Минздравом. Как ранее выяснила ФАС, ведомство заключило несколько контрактов на утилизацию медицинских отходов класса «Б» с заранее определенным поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Параллельно в связи с данным фактом расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий, обвиняемые – экс-министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский. Девятый арбитражный апелляционный суд признал наличие антиконкурентного сговора между несколькими медучреждениями Ростовской области и региональным Минздравом. Как ранее выяснила ФАС, ведомство заключило несколько контрактов на утилизацию медицинских отходов класса «Б» с заранее определенным поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Параллельно в связи с данным фактом расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий, обвиняемые – экс-министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский.

Организациям и должностным лицам грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ. В апреле 2022 года наличие антиконкурнетного сговора уже подтвердил Арбитражный суд Москвы, но это решение было обжаловано.

По сведениям ФАС, Минздрав Ростовской области, а также Больница скорой медицинской помощи Новочеркасска, Городская больница №20 Ростова-на-Дону, Областная клиническая больница №2 и Дом ребенка №4 заключили антиконкурентное соглашение для ограничения конкуренции на торгах по оказанию услуг по обращению с медотходами класса «Б». «Соглашение предполагало последующее заключение контрактов с заранее определенным областным Минздравом поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». При этом компания не соответствовала требованиям закупочной документации», – сообщали в ФАС.

В конце ноября 2019 года сотрудники Следственного управления ФСБ по региону задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, до 2017 года Быковская в сговоре с Беседовским взаимодействовала с руководителем швейцарской AFD Group SA Александром Данченко. Его компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» организовала в регионе предприятие по утилизации медицинских отходов, заключив с областным Минздравом и четырьмя медучреждениями антиконкурентное соглашение.

Техническую документацию для участия в торгах, согласно материалам дела, готовил генеральный директор компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» Виктор Сагаль. Сагаль и Беседовский, полагает следствие, знали, что поставщик не сможет полностью выполнить условия контракта. Однако региональные медучреждения заключили с компанией контракты на общую сумму 45,2 млн рублей, а ущерб от действий фигурантов превысил 10,9 млн рублей. Действия Сагаля квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурант, по информации «Коммерсанта», находится за пределами России (предположительно в Эстонии) и объявлен в международный розыск, расследование дела в отношении него приостановлено. Беседовский и Быковская вину не признают.

После задержания в ноябре 2019 года Станислава Беседовского отправили в СИЗО. Там он пробыл до конца 2020 года и затем был переведен под домашний арест.

Татьяна Быковская сначала была помещена под домашний арест, но в январе 2020 года суд решил не продлевать эту меру пресечения. До 27 октября 2020 года Быковская, находясь в статусе обвиняемой, руководила Минздравом Ростовской области. Она ушла в отставку «по собственному желанию» и «в связи с выходом на пенсию». Помимо связанного с компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону» уголовного дела, в регионе в октябре 2020 года произошел скандал, на фоне которого Быковская и покинула пост – в ГБ №20 Ростова умерли 13 пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ. В правительстве региона увольнение чиновницы с обоими инцидентами не связывали.

Осенью 2021 года стало известно, что Татьяна Быковская заняла пост директора дивизиона Южного федерального округа ГК «МедИнвестГрупп». Сохраняется ли сейчас за ней эта должность, неизвестно. В настоящее время Быковская заведует кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья Ростовского ГМУ, а в начале июля 2022 года она также возглавила региональную врачебную палату (филиал Нацмедпалаты).