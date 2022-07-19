Росздравнадзор сообщил о сокращении числа жалоб на нехватку лекарств в аптеках

Росздравнадзор сообщил о сокращении числа жалоб на нехватку лекарств в аптеках. За три месяца количество обращений россиян снизилось в четыре раза — с 555 в апреле до 136 в июне.

За три месяца в четыре раза сократилось количество обращений россиян на «горячую линию» Росздравнадзора по вопросам отсутствия лекарств в аптеках, а также по фактам завышения цен на лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Так, по данным Росздравнадзора, в апреле поступило 555 жалоб, в июне — 136. Уменьшение числа обращений в службе связывают со стабилизацией ситуации на отечественном фармрынке.

В марте Минздрав заявлял, что объем отпущенных в аптеках лекарственных средств превысил обычные нормы почти в четыре раза. Ведомство связало это с повышенным ажиотажем со стороны покупателей, однако заверило, что все препараты имеются у поставщиков.

В апреле Росздравнадзор отчитался об устранении перебоев в поставке лекарств, а в июле сообщил, что срок доставки лекарств в страну сократился почти в два раза: препараты прибывают в среднем за 5—7 дней.

Артем Косенок

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