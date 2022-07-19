«Фармленд» приобрел более 130 аптечных точек сети «ОренЛек»

Аптечная сеть «Фармленд» приобрела все аптеки сети «ОренЛек» — их количество составляет более 130 точек. В компании считают, что это поможет сети выйти в лидеры в своем регионе.

«Фармленд» выкупил точки оренбургской аптечной сети «ОренЛек», обнаружил «ФВ» по данным AlphaRM. Сделку подтвердили в пресс-службе «Фармленд».

Сделка по приобретению сети «ОренЛек», включающей более 130 аптек, состоялась в середине июля, рассказали «ФВ» в компании. «Сделка включает в себя также приобретение юрлиц ООО «ОренЛек», ООО «Фармавир» и др.», — пояснили в пресс-службе «Фармленд». Сейчас аптеки находятся в процессе интеграции, все рабочие места будут сохранены.

«Фармленд» работает в Оренбургской области с 2013 года — до приобретения «ОренЛек» организация занимала второе место по доле рынка в регионе. Сделка может позволить башкирской аптечной сети выйти на первую строчку по итогам года, считают в компании.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik