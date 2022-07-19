Путин поручил согласовать за две недели эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Путин поручил согласовать за две недели проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Эксперимент предлагается провести в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях.

Президент России Владимир Путин поручил за две недели завершить согласование между ведомствами проекта по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина доложить о том, какое решение будет принято. Такое поручение президент дал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

«Не затягивайте, пожалуйста. В течение двух недель вопрос этот закройте, пожалуйста, все эти согласования закройте», — заявил президент.

В конце июня Минэкономразвития представило проект по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Эксперимент предлагается провести на территориях Москвы, Московской и Белгородской областей с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. В апреле президент Владимир Путин обязал правительство подготовить документ до 1 июля. Однако, как выяснил «ФВ», этого не случилось из-за конфликта вышестоящих лиц.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

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